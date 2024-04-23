Наука 23 апреля 2024, 15:03 МФТИ: ученые смогли подавить приступ эпилепсии с помощью зеленого света

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Ученые МФТИ совместно с коллегами из другого учреждения смогли подавить эпилептическую активность в мозге мыши. В ходе эксперимента использовалась оптогенетическая стимуляция, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные института.

Инструментом специалистов стал родопсин из морской флавобактерии Krokinobactereikastus (KR2). При активации зеленым светом он выкачивает ионы натрия. Как результат — снижение активности нейронов.

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Родопсин активизировали в областях мозга мыши, ответственных за активность при височной эпилепсии. Таким образом ученым удалось подавить приступ без существенного влияния на клеточный кислотно-щелочной баланс.