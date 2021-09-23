Международный салон изобретений и новых технологий стартовал в Севастополе

Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время» и XVI Международный конкурс молодежных инноваций и разработок стартовали в Севастополе. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

В мероприятии приняла участие вице-губернатор Мария Литовко. Она отметила, что власти готовы идти навстречу изобретателям, помогая им налаживать коммуникацию с органами федеральной власти и Законодательным собранием.

«Изобретений сегодня представлено в каталоге много. Если даже несколько из них будут применяться и производиться в Севастополе — это уже важный результат данного мероприятия», — отметила политик.