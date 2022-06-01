Международный Арктический саммит состоится в Москве и Петербурге

Традиционный арктический саммит проведут в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Мероприятие состоится на территории Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ). Участники форума смогут продемонстрировать проекты, суть которых заключается в освоении Арктики.

В ходе саммита состоится Конкурс научно-исследовательских работ. Кроме того, на мероприятии проведут круглые столы, посвященные проблемам Арктики.