Международная арктическая станция «Снежинка» откроется в 2024 году

Международная арктическая станция «Снежинка» заработает на Ямале в 2024 году. Об этом «Ямал-Медиа» сообщил исполнительный директор Московского физико-технического института Юрий Васильев.

Разработка проекта уже в процессе. В следующем году Минстрой РФ найдет подрядчика на строительство станции.

«Снежинка» станет местом, где ученые из разных стран мира смогут заниматься научной работой, проводить исследования и эксперименты и обмениваться опытом.