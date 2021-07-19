Метровый бивень мамонта обнаружили на раскопках в Красноярске

Археологи обнаружили метровый бивень мамонта и около четырех тысяч других артефактов во время раскопок на Афонтовой горе в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников.

Афонтова гора — знаменитое место стоянки древних людей эпохи палеолита. Ее открыли еще век назад, но эта местность до сих пор до конца не изучена. В 2021 году там решили провести очередные масштабные раскопки. Их общая площадь составляет 11 тысяч квадратных метров.

«Нашли бивень мамонта — археологически целый, порядка метра. Всего — уже около четырех тысяч находок, в том числе 71 орудие», — сказал Ключников.

Афонтова гора признана памятником археологии федерального значения. Здесь организовывали свои стоянки люди позднего палеолита. Пристанища находились на левом берегу Енисея. Артефакты, которые удалось найти на горе, представлены в экспозициях мировых музеев, в том числе Эрмитажа и Лувра.

Первые крупные раскопки на Афонтовой горе организовали только в 2020 году. Тогда археологи исследовали больше трех тысяч квадратных метров.

Израильские ученые обнаружили уникальную находку. Они раскопали стены первого храма, который был построен в Иерусалиме. Он фигурирует в библейских преданиях. Там говорится, что его уничтожили в 586 году до нашей эры, когда в город вторглись войска Вавилона.