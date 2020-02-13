Метро Москвы оказалось похожим на подземку Нью-Йорка. Не в лучшем смысле

Микробы Московского метро оказались такими же, что и в подземке Нью-Йорка. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали пол, поручни и вагоны.

«Наиболее представленные рода бактерий в Москве — Dietzia, Brevundimonas, Pseudomonas, Arsenicicoccus, Stenotrophomonas. Pseudomonas, Brevundimonas и Stenotrophomonas также были среди наиболее представленных в более раннем исследовании нью-йоркского метро. Получается, что в метро разных уголков мира — одни и те же закономерности состава микробных сообществ», — рассказала одна из участниц исследования, биоинформатик Наталья Клименко.

Исследователи заметили, что, чем больше пассажиров бывает на станции, тем большее разнообразие микробов на ней скапливается. Но, вопреки убеждениям, ученые не нашли ни одного патогена. Правда, как предупредили исследователи, это не значит, что после поручней метро не надо мыть руки. По их словам, способ анализа не чувствителен к вирусам, грибам и простейшим.

Первое генетическое исследование микробов из метро Москвы проводили российские ученые из Университета ИТМО совместно с американскими коллегами. Исследование проводилось в рамках проекта MetaSUB, который посвящен микробам в городских пространствах. Первым ученые изучили метро Нью-Йорка.