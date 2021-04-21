Метеоролог заявил о начале «малого ледникового периода» на Земле

Геофизик, метеоролог, климатолог, доктор физико-математических наук Российского государственного гидрометеорологического университета Сергей Смышляев заявил, что в настоящий момент на Земле начинается «малый ледниковый период», сообщил сайт URA.ru.

«Есть много циклов, с периодами в миллионы или сотни тысяч лет. Все говорят о глобальном потеплении, а если говорить о длительных циклах, мы находимся в стадии вхождения в малый ледниковый период», — уверен специалист.

Другие специалисты имеют противоположную точку зрения. Так, ученый Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский заявил, что глобальная температура на Земле из-за выбросов парниковых газов в ближайшие годы может вырасти до показателей, которые наблюдались 35 миллионов лет назад.

В эпоху, о которой говорит ученый, наземные формы жизни достигли максимальных размеров и костистые рыбы завоевали все водоемы. Но при этом глобальная температура лишь один из климатических показателей, поэтому нельзя сказать, что вместе с потеплением на Земле вновь появятся гигантские носороги.