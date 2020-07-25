Метеорит упал на севере острова Тенерифе

Космическое тело упало еще 14 июля, но об этом событии стало известно только сейчас. Музей науки и космоса острова подтвердил случившееся благодаря одной из своих камер.

Газета тоже опубликовала кадры, на которых видно падение метеорита.

Метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. По неподтвержденной информации, в зоне падения разбросаны черные куски космического тела размером с монету, весят они от 10 до 50 граммов.

Ранее жительница Японии увидела около своего дома осколки метеорита, который пролетел над Землей в начале июля. Женщина передала находку ученым. После взрыва в небе до земли долетели лишь небольшие фрагменты весом 63 и 70 граммов.

А в ночь на 2 июля метеор пролетел над Токио. Во время его падения местные жители слышали звук, похожий на взрыв.