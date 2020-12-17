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    17 декабря 2020, 12:22

    Метеорит озарил небо над Миннесотой

    Алена Макаренко

    Видеорегистратор на машине полиции Миннесоты зафиксировал падающий с неба метеорит. Ролик опубликован в Twitter Ассоциации шерифов, написал сайт телеканала «Звезда».

    Видео снято рано утром на одной из трасс. На кадрах видно темное небо, которое на несколько секунд осветил яркий падающий метеорит.

    Это был болид — очень яркий метеор, который часто взрывается при вхождении в атмосферу Земли. Об этом рассказал один из преподавателей планетария в Музее Белла в Университете Миннесоты, сообщило издание Star Tribune.

    «Это тип метеора светит ярче Венеры», — пояснил он.

    В американское метеорное общество поступило не менее 88 сообщений об огненном шаре. Метеорит пролетел в небе над штатами Миннесота, Мичиган и Висконсин.

    В ночь на 14 декабря жители московского региона наблюдали метеорный поток-гигант Геминиды. В небе пролетело до 120 метеоров в час. В 2020 году астрономические условия для наблюдения Геминид сложились идеальные. Новолуние выпало на 14 декабря, поэтому в ночь максимума Луна вообще не появилась на небосводе.