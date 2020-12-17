Метеорит озарил небо над Миннесотой

Видео снято рано утром на одной из трасс. На кадрах видно темное небо, которое на несколько секунд осветил яркий падающий метеорит.

Это был болид — очень яркий метеор, который часто взрывается при вхождении в атмосферу Земли. Об этом рассказал один из преподавателей планетария в Музее Белла в Университете Миннесоты, сообщило издание Star Tribune.

«Это тип метеора светит ярче Венеры», — пояснил он.

В американское метеорное общество поступило не менее 88 сообщений об огненном шаре. Метеорит пролетел в небе над штатами Миннесота, Мичиган и Висконсин.

В ночь на 14 декабря жители московского региона наблюдали метеорный поток-гигант Геминиды. В небе пролетело до 120 метеоров в час. В 2020 году астрономические условия для наблюдения Геминид сложились идеальные. Новолуние выпало на 14 декабря, поэтому в ночь максимума Луна вообще не появилась на небосводе.