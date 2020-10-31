Метеорит из Сахары помог доказать наличие воды на Марсе

Метеорит NWA 7533 был частью небесной скалы, распавшейся при входе в атмосферу Земли. Его масса — 84 грамма. А обнаружили объект в 2012 году. Ученые изучили минеральный состав космического тела. Благодаря этому специалисты зафиксировали признаки окисления, свойственного для воды. После этого они сопоставили полученные данные с возрастом изучаемого метеорита.

Окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на поверхности Марса или в ней 4,4 миллиарда лет назад во время удара, расплавившего часть коры.

«Наш анализ также предполагает, что такое столкновение высвободило бы много водорода, что способствовало бы потеплению в то время, когда на Марсе уже была плотная изолирующая атмосфера из углекислого газа», — сказал один из авторов исследования, профессор Такаси Микучи из Токийского университета.

Открытие доказывает, что вода на планете была на 700 тысяч лет раньше вычисленной даты. До этого ученые говорили, что вода на Красной планете существует не менее 3,7 миллиарда лет.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что в Солнечной системе много мест, где можно найти следы прошлой и нынешней жизни. Искать их стоит в атмосфере Венеры и во льдах спутников планет-гигантов.