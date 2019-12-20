«Металлический «снег» нашли в недрах Земли
Исследователи высказали предположение, что в этой зоне ядро покрыто толстым слоем металлической пыли. Свои выводы, ранее считавшиеся неправдоподобными, они опубликовали в Science Alert.
Впервые предположение, что земное ядро покрыто чем-то вязким, высказал в 60-х годах ХХ века советский геолог Станислав Брагинский. Но эту идею отвергли, так как считалось, что температура с одновременным давлением на границе внешнего и внутреннего ядер противодействовала образованию кристаллов вещества. Однако эта изящная гипотеза могла объяснить, как неравномерное «эхо» землетрясений на Земле, так и этапы формирования холодного, неподвижного ядра Марса.
Сейчас ученые выяснили, что металлический «снег» может замедлять сейсмические волны и объясняет, почему ядро Земли не имеет правильной сферической формы.
Исследователи намерены продолжить свою работу, которая сможет раскрыть механизмы формирования недр Земле, которые являются источником землетрясений.