«Металлический «снег» нашли в недрах Земли

Группа геологов из Университета Техаса в Остине и физиков из Университета Сычуань в Китае высказала гипотезу, объяснив аномальное движение сейсмических волн сквозь нижние слои внешнего ядра Земли. Они странным образом замедлялись больше в западной части, чем в восточной.

Исследователи высказали предположение, что в этой зоне ядро покрыто толстым слоем металлической пыли. Свои выводы, ранее считавшиеся неправдоподобными, они опубликовали в Science Alert.

Впервые предположение, что земное ядро покрыто чем-то вязким, высказал в 60-х годах ХХ века советский геолог Станислав Брагинский. Но эту идею отвергли, так как считалось, что температура с одновременным давлением на границе внешнего и внутреннего ядер противодействовала образованию кристаллов вещества. Однако эта изящная гипотеза могла объяснить, как неравномерное «эхо» землетрясений на Земле, так и этапы формирования холодного, неподвижного ядра Марса.

Сейчас ученые выяснили, что металлический «снег» может замедлять сейсмические волны и объясняет, почему ядро Земли не имеет правильной сферической формы.

Исследователи намерены продолжить свою работу, которая сможет раскрыть механизмы формирования недр Земле, которые являются источником землетрясений.