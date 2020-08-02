Иммунный ответ организма мешает лечить COVID-19

Попадая в клетки, вирус SARS-CoV-2 вызывает мощную иммунную реакцию организма. Она-то и проводит к тяжелому течению заболевания, и кризису, который обычно наступает на 19-й день.

Об этом сообщили ученые Университета Сан-Франциско, опубликовавшие результаты своего исследования на портале MedicalXpress. Они выяснили, что организма начинает бороться с новой коронавирусной инфекцией через несколько минут после ее попадания в организм. При этом, реакция сильно отличается о той, что вызывает грипп. Она намного сильнее.

Если организм не смог сразу справиться SARS-CoV-2, попавшим в дыхательные органы человека, он поражает и другие системы. Он цепляется за клетки своими шипами, которые и дали ему название. Но проникновения через легкие все-таки является наиболее простым способом проникновения в организм.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сообщил, что чрезмерное употребление витаминов не поможет уберечься от коронавирусной инфекции нового типа.