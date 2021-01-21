Мероприятия Года науки и технологий в России начнутся в феврале

Масштабные исследовательские и инфраструктурные проекты в рамках Года науки и технологий направлены на преодоление современных вызовов и на подтверждение статуса России, как равноправного партнера среди лидеров научно-технологического развития.

«План Года науки и технологий будет сформирован через призму национальных целей, которые определил президент. В предложениях, которые к нам поступили, нет мероприятий, которые бы не были созвучны основным показателям. Этот год должен объединить всех и стать переломным для российской науки», — отметил Травников.

Проект плана включает популяризацию достижений отечественных ученых в России и за ее границами, поддержку и развитие научных инициатив молодых ученых. Рабочую группу создадут по каждому направлению.

Год науки и технологий значительно изменит общественное мнение о значимости науки во всех сферах жизни, уверен помощник президента РФ Андрея Фурсенко. Благодаря мероприятиям должны раскрыться новые возможности для молодежи.

«У России большой научный потенциал. Наука сегодня пронизывает все сферы жизни, а проведение Года должно сфокусировать внимание и повысить заинтересованность общества в научно-технологическом развитии страны», — сказал он.

Большой блок мероприятий посвятят ведущим направлениям современного научного поиска и технологического развития.

Окончательный план на Год науки и технологий сформируют к концу месяца. Основные мероприятия стартуют 8 февраля, в День российской науки.