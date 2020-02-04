Ученые нашли связь между мелодией будильника и бодростью

На примере 50 добровольцев ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна. Это состояние заторможенности после пробуждения, которое может сохраняться как несколько минут, так и несколько часов.

На состоянии участников эксперимента не отражались громкость и длительность будильника. Зато после более мелодичных звуков люди просыпались более бодрыми. Неприятные и резкие звуки удлиняли время инерции сна.

По мнению авторов исследования, резкие и неестественные звуки нарушают работу мозга, поэтому ему приходится дольше восстанавливаться.