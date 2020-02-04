Ученые нашли связь между мелодией будильника и бодростью
Ученые из Австралии выяснили, что более мелодичные звуки будильника помогают быстрее проснуться. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Plos One.
На примере 50 добровольцев ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна. Это состояние заторможенности после пробуждения, которое может сохраняться как несколько минут, так и несколько часов.
На состоянии участников эксперимента не отражались громкость и длительность будильника. Зато после более мелодичных звуков люди просыпались более бодрыми. Неприятные и резкие звуки удлиняли время инерции сна.
По мнению авторов исследования, резкие и неестественные звуки нарушают работу мозга, поэтому ему приходится дольше восстанавливаться.