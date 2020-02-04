    04 февраля 2020, 02:46

    Ученые нашли связь между мелодией будильника и бодростью

    Ирина Нагайникова

    Ученые из Австралии выяснили, что более мелодичные звуки будильника помогают быстрее проснуться. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Plos One.
    Ученые нашли связь между мелодией будильника и бодростью

    На примере 50 добровольцев ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна. Это состояние заторможенности после пробуждения, которое может сохраняться как несколько минут, так и несколько часов.

    На состоянии участников эксперимента не отражались громкость и длительность будильника. Зато после более мелодичных звуков люди просыпались более бодрыми. Неприятные и резкие звуки удлиняли время инерции сна.

    По мнению авторов исследования, резкие и неестественные звуки нарушают работу мозга, поэтому ему приходится дольше восстанавливаться.