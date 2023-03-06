Наука 06 марта 2023, 16:59 Медики завершили первые клинические испытания «сухой» вакцины от туберкулеза Американский ученый Кристофер Фокс: «сухая» вакцина не требует особых условий хранения

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Международный коллектив медиков завершил первую фазу клинических испытаний «сухой» вакцины от туберкулеза на базе прививки ID93. Пресс-служба американского Института по развитию доступа к развитому здравоохранению (AAHI) отметила, что опыты подтвердили безопасность препарата для здоровья людей, сообщилТАСС.

Медики несколько лет разрабатывали белковую замену для препарата БЦЖ — главного средства для борьбы с туберкулезом. Один из минусов вакцины — ее необходимо хранить в жидком виде при низких температурах. Это сильно затрудняет применение прививок от туберкулеза в тропических и экваториальных странах.

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Прототип, получивший название ID93, успешно прошел доклинические испытания на животных и несколько фаз клинических испытаний, в ходе которых компоненты хранились в частично жидком виде.

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«Массовое применение позволит не только улучшить доступ к вакцинам от туберкулеза в тех регионах мира, где он особенно распространен, но и снизить расходы, связанные с необходимостью хранения», — отметил ведущий разработчик медицинского препарата в AAHI (США) Кристофер Фокс.

«Сухую» версию вакцины проверили на 48 здоровых добровольцах.