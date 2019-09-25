Медики: приготовленная при высоких температурах еда может вызвать рак

Ученые предположили, что приготовленная при высоких температурах еда может вызвать рак. Такое мнение эксперты объяснили тем, что при высоких температурах в продуктах образовываются вредные соединения — гетероциклические амины и конечные продукты гликирования. Все эти вещества вызывают преждевременное старение организма человека. Кроме этого, они могут вызвать процессы воспаления, которые играют роль в развитии рака.

По словам специалистов, красное мясо, сливочные сыры, маргарин и сливочное масло, а также майонез и орехи не должны подвергаться длительному воздействию высоких температур. Учены посоветовали не использовать во время жарки масло, а также использовать мягкие методы приготовления мяса. К ним относится: тушение, варка или готовка на пару. Если мясо все же должно быть приготовлено на гриле, то лучше его предварительно замариновать, чтобы сократить время готовки.