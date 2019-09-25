  • Медики: приготовленная при высоких температурах еда может вызвать рак

    25 сентября 2019, 18:52

    Анастасия Карпеева

    Издание HealthLine опубликовало результаты сразу четырех исследований, проведенных учеными из разных стран. Результаты специалистов говорят о том, что еда, приготовленная в духовке, на гриле, а также жаренная пища может вызвать рак. Об этом сообщил сайт «Царьград».

    Ученые предположили, что приготовленная при высоких температурах еда может вызвать рак. Такое мнение эксперты объяснили тем, что при высоких температурах в продуктах образовываются вредные соединения — гетероциклические амины и конечные продукты гликирования. Все эти вещества вызывают преждевременное старение организма человека. Кроме этого, они могут вызвать процессы воспаления, которые играют роль в развитии рака.

    По словам специалистов, красное мясо, сливочные сыры, маргарин и сливочное масло, а также майонез и орехи не должны подвергаться длительному воздействию высоких температур. Учены посоветовали не использовать во время жарки масло, а также использовать мягкие методы приготовления мяса. К ним относится: тушение, варка или готовка на пару. Если мясо все же должно быть приготовлено на гриле, то лучше его предварительно замариновать, чтобы сократить время готовки.