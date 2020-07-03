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    03 июля 2020, 10:32

    Медики научились точно переводить возраст собак в человеческий

    Анастасия Кременчугская

    Американские медики выявили точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий. Исследование провели на лабрадорах-ретриверах. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на зарубежное издание.

    Трей Идекер, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего, один из авторов работы, рассказал, что зачастую ветеринары умножают возраст собак на семь, переводя его на человеческий. Ученые проверили, так ли это.

    Исследователи использовали так называемые эпигенетические метки — короткие молекулы, которые управляют считываемостью генов и присутствуют на ДНК. По мере старения организма количество таких меток увеличивается.

    Выяснилось, что псы стремительно стареют в первые четыре года жизни. К концу этого периода их возраст равен 50 годам человека. Затем процесс старения замедляется.