Медики научились точно переводить возраст собак в человеческий

Трей Идекер, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего, один из авторов работы, рассказал, что зачастую ветеринары умножают возраст собак на семь, переводя его на человеческий. Ученые проверили, так ли это.

Исследователи использовали так называемые эпигенетические метки — короткие молекулы, которые управляют считываемостью генов и присутствуют на ДНК. По мере старения организма количество таких меток увеличивается.

Выяснилось, что псы стремительно стареют в первые четыре года жизни. К концу этого периода их возраст равен 50 годам человека. Затем процесс старения замедляется.