Медики научились точно переводить возраст собак в человеческий
Американские медики выявили точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий. Исследование провели на лабрадорах-ретриверах. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на зарубежное издание.
Трей Идекер, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего, один из авторов работы, рассказал, что зачастую ветеринары умножают возраст собак на семь, переводя его на человеческий. Ученые проверили, так ли это.
Исследователи использовали так называемые эпигенетические метки — короткие молекулы, которые управляют считываемостью генов и присутствуют на ДНК. По мере старения организма количество таких меток увеличивается.
Выяснилось, что псы стремительно стареют в первые четыре года жизни. К концу этого периода их возраст равен 50 годам человека. Затем процесс старения замедляется.