Медики из Гарварда нашли связь короткой жизни и мозговой активности

В Гарвардской медицинской школе провели исследование генов в тканях головного мозга пожилых людей. Выборка включила сотни образцов от психически здоровых людей, которые скончались в возрасте от 60 до 100 лет.

Как сообщило ИА Nation News, ученые установили, что у людей с наибольшей продолжительностью жизни активность генов нервного возбуждения была наименьшей. А вот избыточная возбудимость нейронов мозга из-за эпилепсии или деменции, наоборот, приводила к более ранней смерти.

Исследователи уточнили, что избыточная активность нейронов в исследовании и активность головного мозга при выполнении умственных задач не являются одним и тем же. Авторы работы призвали не путать эти понятия и не отказываться от тренировок мозга в старости.