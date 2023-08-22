22 августа 2023, 16:12
Medicalxpress: британские ученые выяснили, что ИИ при сканировании глаз может определить болезнь Паркинсона
Искусственный интеллект при сканировании глаз может определить признаки болезни Паркинсона. Об этом сообщили ученые из Университетского колледжа Лондона и офтальмологической клиники Moorfields, написал сайт medicalxpress.com.
Во время проводимого исследования специалисты обнаружили уменьшение толщины внутреннего ядерного и внутреннего плексиформного слоев сетчатки. Они отметили, что это связано с риском развития болезни Паркинсона, сообщил «Ридус».
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Доктор Зигфрид Вагнер выразил надежду, что новый метод в ближайшее будущем станет инструментом предварительного скрининга для людей с риском развития этой болезни.
Ученые
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