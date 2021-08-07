Математик: США может изучать данные из уханьской лаборатории несколько лет

Директор Международного центра анализа и выбора решений НИУ «Высшая школа экономики» Фуад Алескеров предположил, сколько разведслужбы США будут изучать данные из лаборатории Уханя. По его мнению, это займет несколько лет.

Об этом сообщила Lenta.ru. Алескеров добавил, что длительность изучения зависит от того, понимают ли американцы, что именно хотят найти. Также играет роль количество ученых, которые будут этим заниматься.

«Если кадров у них достаточно и они знают, что искать, то тогда это, наверное, не очень долго. Во всяком случае, за несколько месяцев можно сделать», — подчеркнул эксперт.

Иначе изучение может затянуться и потребовать «немыслимых ресурсов». Также Алексеров добавил, что совпадения между коронавирусом и генетическими данными из лаборатории не говорят об утечке.

«Сказать, что это именно так произошло, — это гадание на чашках. Все-таки наука требует более четких утверждений», — уверен он.

Ранее ученые смогли найти биомаркер, который может показать, в какой форме заразившийся коронавирусом человек перенесет ковид.