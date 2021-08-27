Массовое захоронение более 70 советских солдат обнаружили под Калининградом

Массовое захоронение солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны, нашли в Калининградской области. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК РФ.

Эксперты обнаружили останки более 70 человек, а также фрагменты обмундирования. Это произошло, когда проводились работы благоустройству привокзальной площади города.

По данным пресс-службы, останки принадлежат красноармейцам, которые погибли во время штурма города в октябре 1944 — январе 1945 годов.

Следователи назначили медико-криминалистические судебные экспертизы.