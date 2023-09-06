Наука 06 сентября 2023, 13:38 Массачусетский технологический институт: ученые разработали гаджет сUSBr-Patch, который выявляет рак груди

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Ученые из Массачусетского технологического института разработали специальный гаджет cUSBr-Patch, который сканирует грудь под разными углами благодаря ультразвуку. Таким образом он может выявлять рак на ранних стадиях, написал сайт gazetametro.ru.

Как рассказали специалисты, прибор дает возможность обнаружить даже самые маленькие новообразования, сообщило utro.ru.

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В ближайшем будущем специалисты планируют адаптировать нейросети для анализа снимков, полученных с помощью этого устройства.