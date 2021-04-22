Марсоходу NASA удалось впервые получить кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance смог получить из атмосферы Марса кислород. Об этом говорится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Кислород получилось получить благодаря небольшому прибору, установленному на Perseverance — Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE).

«Растущий список открытий Perseverance, новейшего шестиколесного робота NASA на марсианской поверхности, включает преобразование части тонкой, богатой диоксидом углерода атмосферы в кислород. Экспериментальный прибор выполнил эту задачу», — говорится в сообщении.

Это научное открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания. Тем не менее атмосфера Марса состоит на 96% состоит из углекислого газа. Также кислород понадобится для заправки ракет.

В будущем преобразование местной атмосферы в кислород может позволить производить топливо на Марсе. Все это приближает высадку человека на планету, отметил помощник администратора Управления космических технологий NASA (STMD) Джим Рейтер.

Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе 19 февраля. Кроме добычи кислорода, на планете планируется наладить технологию добычи воды.