Мама космонавта Петра Дуброва прокомментировала его возвращение на Землю

Хабаровский космонавт Петр Дубров вернулся на Землю после годовой экспедиции на МКС. Об этом kp.ru поговорил с его матерью Натальей Петровной Дубровой.

По словам женщины, она не видела сына уже четыре года из-за его командировок и плотной подготовки космонавтов перед экспедицией. Звонки с МКС разрешены один раз в неделю, а недавно сын наконец-то позвонил ей уже с Земли.

«Он звонил недавно: голос уже пободрее. Но слышно, что еще есть слабость. Думаю, пара-тройка дней, и все будет хорошо. Вообще, специалисты говорят о восстановлении организма за две-три недели. Сейчас Петр находится под постоянным присмотром. Еще и папа с братом рядом. Думаю, что к концу лета он приедет в Хабаровск. Правда, не знаю, что же для него приготовить. Иногда после полетов в космос у людей меняются вкусы. Поэтому овощи и мои фирменные пирожки с повидлом могут уже и не понравиться. Придется тогда заново выяснять пристрастия сына», — рассказала Наталья Петровна.