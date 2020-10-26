Рогозин назвал бессмысленной новую лунную гонку

После определенного предела лунная гонка между космическими державами становится бессмысленной. В случае необходимости Россия придет на помощь США и наоборот, потому что срабатывает критерий единства.

Об этом в эфире Первого канала заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас», — добавил он.

Глава госкорпорации также уточнил, что Россия отказалась принимать участие в широко разрекламированной программе Artemis потому, что она больше напоминает политический проект и похожа на НАТО. То есть, Америка превыше всего, остальные должны «помогать и платить». Программа подразумевает высадку американских астронавтов на Луну в 2024 году.

На днях NASA опубликовало снимки успешного забора грунта автоматическим зондом Osiris-Rex с астероида Бенну.