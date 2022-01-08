Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта

Образец лунного грунта, доставленный на Землю космической станцией «Чанъэ-5» в 2020 году, содержал в себе воду. Об этом сообщил научный журнал Science Advances.

Содержание воды в лунном реголите оценивается в 120 миллионных. Отмечается, что в основном связано с имплантацией солнечного ветра.

Грунт был собран аппаратом на севере области «Океан бурь».

Зонд «Чанъэ-5» был отправлен в космос 23 ноября 2020 года, а уже 1 декабря прилунился в районе «Океана бурь». Обратно на землю «Чанъэ-5» вернулся 16 декабря, доставив исследователям 1731 грамм лунного грунта.

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