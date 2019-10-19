Луна помешает россиянам понаблюдать за звездопадом Ориониды

Метеорный поток Ориониды, образованный кометой Галлея, достигнет максимума активности в ночь на 22 октября. Однако в России наблюдать за метеорами не получится, так как помешает засветка Луны. Естественный спутник Земли будет находиться в фазе последней четверти, в созвездии Рака, неподалеку от Ориона и точки радианта — мнимой точки на небосводе, откуда вылетают метеоры.

Комета Галлея — прародительница потока, самая известная среди периодических комет. Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет. Последний раз комета пролетала мимо Земли в 1986 году. Сейчас она находится в районе наиболее удаленной от Солнца точки Афелия. Это неподалеку от орбиты Нептуна, на расстоянии около 35 астрономических единиц от Солнца и Земли.

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Для Орионидов предполагается 12-летний цикл активности. На него не влияет расположение самой кометы. Последний цикл достиг своего максимума в 2006 году, когда активность Орионид была выше Персеид. Тем не менее предсказать активность потока достаточно сложно, рассказал Якушечкин. После минимума в начале 2010-х годов можно ждать значительного увеличения активности потока.

Частички метеорного роя Орионид сталкиваются с земной атмосферой со скоростью около 66 километров в секунду. Сами метеоры часто оставляют следы при полете.