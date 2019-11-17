Луна помешает наблюдать один из ярчайших метеорных потоков осени

«В 2019 году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. Но убывающая Луна (Ф=0,70), которая в ночь максимума располагается недалеко от радианта Леонид в созвездии Рак, существенно помешает наблюдениям», — сказано в опубликованном сообщении.

Звездопад Леониды длится с 6 по 30 ноября. В 2019 году он достигнет своего максимума в 02:00 по московскому времени в ночь на понедельник, с 17 на 18 ноября. Как отмечают в планетарии, быстрые метеоры белого цвета, которые рождены остатками кометы Темпеля-Туттля, лучше всего наблюдать под утро над восточным горизонтом.

Комета Темпеля-Туттля за 33 года совершает оборот вокруг Солнца. При ее приближении к Земле, усиливается метеорный поток. В некоторых случаях можно увидеть до тысяч метеоров в час. В 1966 году, к примеру, люди могли наблюдать до 10 тысяч метеоров в час. Но самый мощный поток был на 1833 год. В тот раз, по рассказам очевидцев, по своей частоте метеоры едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада.