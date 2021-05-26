Луна подошла к Земле на минимальное расстояние

В ночь на 26 мая Луна максимально приблизилась к Земле в 2021 году. Явление, которое было зафиксировано в 04:52, называется суперлунием.

«Во время этого явления полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. При этом моменты прохождения перигея, то есть самой близкой к Земле точки орбиты, и полнолуния отстоят по времени не более, чем на три дня», — об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Московского планетария.

Суперлуние, по словам специалистов, наблюдается ежегодно, однако близкие совпадения перигея и полнолуния бывают редко.

Еще одно астрономическое явление смогут увидеть жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока. Оно продлится 14 минут 19 секунд, в момент затмения Луна станет багряной, а ее северная граница голубой.

Полное лунное затмение также будет видно с Западного побережья Северной Америки и Восточного побережья Азии, из Индонезии, Австралии и Тихого океана.