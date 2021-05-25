Луна может обрести голубую «корону» во время затмения

В среду 26 мая состоится полное затмение Луны. Астрономы допустили, что диск спутника Земли в этот момент будет светиться голубым. Кайма появится от проходящего сквозь озоновый слой атмосферы солнечного света.

Астроном и старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал РИА «Новости», что явление в первую очередь интересно своей непредсказуемостью.

«Неизвестно, как будет выглядеть Луна. <…> Завтра можно ожидать, что на вид Луны повлияет атмосферный озон. <…> Если это так, то верхний край Луны будет слегка голубоватым. Это будет диссонировать с красным цветом самой Луны», — подчеркнул он.

Специалист не исключил вероятность хорошей видимости эффекта голубой каймы. Хотя именно россияне его не заметят. В РФ понаблюдать за полным затмением Луны смогут только жители Дальнего Востока — на этой территории наступит ранний вечер. Пик затмения придется на 14:19 по московскому времени, поэтому в европейской части страны его видно не будет.

«Лунное затмение мы можем предсказать на любое время вперед, но как будет выглядеть Луна — это каждый раз небольшая интрига», — пояснил астроном.

В среду у россиян появится возможность увидеть сразу три астрономических явления — суперлуние, лунное затмение и новолуние.