Лучше любых технологий. Облепленные датчиками морские животные помогут изучить океан

Акулы, пингвины, черепахи и другие морские животные могут помочь в изучении океана. С помощью датчиков на их теле они передадут информацию об изменении климата, температуре и солености воды. Сейчас к подводными обитателям датчики прикрепляют с целью проследить за их видом и защитить его от вымирания. Ученые предлагают расширить диапазон и начать исследовать с их помощью океан.

Об этой задумке стало известно из научной статьи в журнале Global Change Biology. Международная группа ученых провела анализ для определения потенциального вклада датчиков, переносимых животными, в системы наблюдений за океаном.

Непреодолимые сложности

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Сейчас водная поверхность изучается при помощи дрейфующих датчиков, беспилотных роботов, подводных дронов и исследовательских судов. Однако авторы научной статьи уверены, что животные могут дать еще больше информации. Для этого они изучили более 1,5 миллиона измерений, сделанных плавучими датчиками. Оказалось, что им не удается достаточно изучить около 19% водной поверхности.

Датчикам тяжело удается освоение территории морей вблизи полюсов, то есть выше 60º широты. Воды, заполненные ледниками не позволяют устройствам легко передвигаться по воде. Сложности возникают с мелководьем и прибрежными районами, поскольку течение может выбросить датчик на сушу. Карибское море и моря вокруг Индонезии — одни из проблемных зон.

Устройства не могут плыть против течения, а иногда у них возникают сложности при передаче данных. Не всегда им подвластная определенная глубина, и они уж точно не могут справиться с такими физическими препятствиями как куски льда.

Источник фото: Wiley Online Librarу.

На картинке можно увидеть, на какую глубину погружаются разные морские животные.

Именно здесь на помощь могут прийти морские животные. Они с легкостью заполнят эти 19%. Обитатели морей и океанов умеют взбираться на ледники, способны заплывать на разную глубину, мелководье и подводные течения для них не проблема.

Расширить горизонты

Группа ученых рассмотрела 183 вида морских животных, которых можно использовать для исследований. Они делятся на восемь групп: тунец и морские рыбы, акулы и скаты, морские черепахи, ластоногие, китообразные, сирены, летающие морские птицы и пингвины.

Источник фото: Wiley Online Library

На картинке показывается разница между передвижением датчиков и животных, а также проблемные зоны для изучения.

Акулы и черепахи могли бы также улучшить мониторинг океана в таких отдаленных и критических областях, как тропические регионы. С их помощью можно было бы проследить за влиянием воды на глобальную изменчивость климата и погоды.

Интересно, что сейчас уже начали использовать тюленей на полюсах для наблюдения за океаном. Они могут достигать районов подо льдом, чего не могут другие приборы. Однако, пока все происходит в ограниченном масштабе. Авторы статьи уверены — у датчиков на животных огромный потенциал.

Исследователи подчеркивают, что для изучения выбрали только тех животных, за которыми уже-следят из-за этических и природоохранных целей. Ученые не намерены оснащать животных устройствами лишь для океанографических целей. Они предлагают расширить функционал, уже имеющихся датчиков. Именно, поэтому важно продолжать сотрудничество между экологами и океанографами. Данные устройства не доставляют дискомфорта своим носителям.