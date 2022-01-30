Люди с постковидным синдромом могут иметь аномалии в микраструктуре легких

Пациенты с постковидным синдромом могут иметь труднодиагностируемую патологию легких — у них наблюдается затрудненный перенос газов кровь. К такому выводу пришли ученые из Великобритании. Препринт исследования опубликован на сайте Осфордского центра биомедицинских исследований NIHR.

В эксперименте участвовали 36 человек, 13 из них были здоровы. Ряд пациентов, у которых COVID-19 протекал в легкой форме, продолжали жаловаться на одышку даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

Выяснить причины проблемы помогла МРТ.

«С помощью магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованного газа ксенона удалось установить значительное нарушение газообмена у пациентов с длительным COVID-19, которые не были госпитализированы, в то время, как все остальные исследования прошли нормально», — сообщили ученые.

Исследователи подчеркнули, что стандартные методы диагностики, включая компьютерную томографию, не выявили отклонений.

Говорить о последствиях выявленной аномалии ученые пока затрудняются. Исследования в этой области необходимо продолжить.