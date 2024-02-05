Наука 05 февраля 2024, 17:40 Live Science: ученые из Новой Зеландии нашли магнитную аномалию в кратере спящего вулкана

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Ученые из Королевского института в Новой Зеландии обнаружили крупную магнитную аномалию под озером Роторуа на Северном острове. Об этом сообщил сайт Live Science.

Водоем, расположенный в кратере спящего вулкана, исследовали с помощью многолучевого эхолота и магнитной съемки. На дне зафиксировали скрытую гидротермальную систему.

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Кроме того, на указанном участке заметили теплые потоки и кратеры от геотермальных извержений, добавил «Мир 24».