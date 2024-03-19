19 марта 2024, 11:56
Life: в Млечном Пути заметили первые звезды из летящей на Землю галактики Андромеды
Астрономы заметили в Млечном Пути около 20 звезд, которые прилетели из другой галактики. Об этом сообщил Life.
Ученый предполагают, что они могли прилететь из соседней галактики Андромеды. Она гораздо крупнее Млечного Пути и находится в 2,5 миллиона световых лет от нас. Однако эксперты сходятся во мнении, что галактики идут на сближение, о чем и свидетельствуют первые появившиеся звезды.
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Предполагают, что в будущем галактики все-таки столкнутся. Однако это произойдет более чем через четыре миллиарда лет.
Космос
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