Наука 11 декабря 2023, 11:52 Life: ученые допустили существование жизни на окраине Млечного Пути

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Ученые сделали открытие, позволяющее предположить существование жизни на окраине Млечного Пути. Об этом сообщил Life со ссылкой на сайт Nature.

В густом облаке межзвездного вещества, которое находится в 73 тысячах световых лет от галактического центра, обнаружили оксид фосфора и нитрат фосфора. Именно такие соединения содержатся и в ДНК, и в клеточных стенках, и в белках.

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Следовательно, если в далеком космосе можно найти даже фосфор, значит, там вполне реальна внеземная жизнь.