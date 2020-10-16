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    16 октября 2020, 10:22

    Лекарство от язвы посчитали эффективным против COVID-19

    Александра Ломейко

    Антимикробный препарат для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций признали эффективным в борьбе с коронавирусом. Лекарство уже испытали на хомяках.
    Лекарство от язвы посчитали эффективным против COVID-19

    Специалисты Гонконгского университета обратили внимание на ранитидина висмута цитрат (RBC), сообщило издание MedicalXpress.

    После проведенного эксперимента на грызунах выяснилось, что в культуре легочных клеток инфицированных животных более чем в тысячу раз снизилась вирусная нагрузка.

    Благодаря препарату у хомяков стал значительно ниже и уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19.

    По мнению ученых, у RBC низкая цитотоксичность сочетается с высоким индексом селективности. Это делает препарат более безопасным по сравнению с другим потенциальным препаратом против коронавируса — ремдесивиром.

    Тяжесть течения COVID-19 специалисты научились определять по анализу крови, который исследует пять цитокинов. Если их в организме в избытке, то они вызывают гипервоспаление, а не запускают иммунитет.