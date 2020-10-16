Лекарство от язвы посчитали эффективным против COVID-19

Антимикробный препарат для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций признали эффективным в борьбе с коронавирусом. Лекарство уже испытали на хомяках.

Специалисты Гонконгского университета обратили внимание на ранитидина висмута цитрат (RBC), сообщило издание MedicalXpress.

После проведенного эксперимента на грызунах выяснилось, что в культуре легочных клеток инфицированных животных более чем в тысячу раз снизилась вирусная нагрузка.

Благодаря препарату у хомяков стал значительно ниже и уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19.

По мнению ученых, у RBC низкая цитотоксичность сочетается с высоким индексом селективности. Это делает препарат более безопасным по сравнению с другим потенциальным препаратом против коронавируса — ремдесивиром.

Тяжесть течения COVID-19 специалисты научились определять по анализу крови, который исследует пять цитокинов. Если их в организме в избытке, то они вызывают гипервоспаление, а не запускают иммунитет.