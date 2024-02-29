Наука 29 февраля 2024, 16:24 Лейденский университет: полный отказ от мяса высвободит более 60% земель в мире

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Полный отказ от мяса и продуктов животного происхождения высвободит более 60% сельскохозяйственных земель в мире. К такому выводу пришли европейские ученые, в том числе из Лейденского университета (Нидерланды), сообщил The Conversation.

По мнению экспертов, на данных территориях можно будет выращивать культуры для получения возобновляемой энергии и удаления углерода.

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Соответствующий переход станет возможным благодаря созданию альтернатив мясу, считают специалисты. Так, уже сейчас продукт, полученный в лабораторных условиях, достаточно приближен к реальному вкусу, добавил «Ридус».