Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

Ровер будет изучать наиболее труднодоступные районы на спутнике Земли. Например, он изучит затененные кратеры у полюсов. По мнению астрономов, именно там могут находиться места с большим количеством водяного льда.

Космический аппарат способен изучать объекты на расстоянии около 15 километров. Это возможно благодаря лазерной системе, разработку которой профинансировала программа ESA Discovery & Preparation program.

В наивысших лунных широтах солнце остается низко над горизонтом круглый год. Поэтому кратеры постоянно находятся в тени. Эти затененные области богаты водородом и, предположительно, водяным льдом, показывают данные с лунных спутников.

Этот лед может быть ценен для будущих колонистов, которые смогут использовать его как источник питьевой воды, кислорода или в качестве материала для водородного ракетного топлива. Точная информация об этом появится только после того, как получится войти в эти кратеры и пробурить скважину.