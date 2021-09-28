Лабораторию кибербезопасности откроют на Урале

Курсы по кибербезопасности станут доступны для студентов Института радиотехники и электроники на Урале. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Новое направление станет доступно в октябре этого года. Студенты, аспиранты, а также партнеры вуза смогут посетить лабораторию кибербезопасности. В ее стенах будут готовить специалистов по работе с безопасностью цифровых систем, обеспечению бесперебойной работы в условиях атак и другим современным направлениям.

«Высокотехнологичная лаборатория, не имеющая аналогов в Уральском федеральном округе, станет центром притяжения студентов, преподавателей и индустриальных партнеров. Мы ожидаем, что, помимо центра качественной практической подготовки, новая площадка обретет и функции точки формирования профессионального сообщества, постоянного контакта студента с работодателем», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.