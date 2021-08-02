Лаборатории Франции остановили работу с прионами из-за заражения сотрудников

Пять лабораторий Франции заморозили работу с прионами на три месяца. Исследование пришлось остановить из-за второго случая болезни Крейтцфельдта — Якоба у сотрудниц лаборатории.

Сейчас изучается возможная связь заболевания с профессиональной деятельностью женщин, которые работали с прионами — особым классом инфекционных патогенов, представленных белками с аномальной третичной структурой, не содержащими нуклеиновые кислоты.

Ученые рассматривают прионы как особый тип инфекционный агентов, которые вызывают в организме хозяина неправильное сворачивание окружающих белков. Зачастую они поражают ткани мозга, вызывая трансмиссивные губчатые энцефалопатии. При таком заболевании мозг человека начинает напоминать губку. У людей это приводит к прогрессирующей деменции, что в последствии приводит к смерти.

Болезнь Крейтцфельдта — Якоба является одним из видом трансмиссивной губчатой энцефалопатии. Она появляется спонтанно, когда возникновение прионов в мозге нельзя объяснить никакой внешней причиной. Также она может начаться при медицинском вмешательстве.

Первый случай заболевания энцефалопатией в лаборатории по изучении прионов произошел в 2010 году с Эмили Жоме. Она во время работы поранила палец, проколов двойной слой латексных перчаток. В 2017 году у нее проявились первые признаки болезни, а в 2019 году она умерла. Работа с прионами считается опасной, так как против них нет вакцины.