facebook_pixel
    04 августа 2021, 21:50

    Курганских детей начнут обучать инженерным специальностям в школе

    Арина Бобкова

    Технопарк «Кванториум» откроют в нескольких учебных заведениях в 2022 году. Об этом сообщил «Царьград».

    Кванториум — центр дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук. Заниматься в нем могут дети от десяти до 18 лет. Детей обучают разным направлениям, например, инженер-конструктор или исследователь.

    «Технопарки появятся в школах в Заозерном, поскольку там большая концентрация детей. Большое количество учащихся сможет в одном месте неподалеку от дома получить хорошее дополнительное образование», — рассказал глава регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров.