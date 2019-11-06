Курение оказалось опасным для душевного здоровья

Ученые установили, что курение чревато не только физическими расстройствами, но и ментальными. Эта привычка способствует развитию шизофрении и депрессии.

Исследование провела группа британских ученых из нескольких университетов страны, результаты анализа были опубликованы в журнале Psychological Medicine.

Они проанализировали ДНК более полумиллиона жителей Великобритании. Выяснилось, что люди, страдающие шизофренией и депрессией, курили чаще, чем те, у кого эти расстройства обнаружены не были.

Эта зависимость работала и в обратную сторону. Курильщики в два раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще приобретали хроническую депрессию.

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«Носители психических болезней часто игнорируются при борьбе с курением и другими вредными привычками. Наше исследование показывает, что отказ от табака должен улучшать не только физическое, но и душевное здоровье среди всех категорий людей, в том числе и больных шизофренией и депрессией», — отметила биолог Робин Вуттон из Бристольского университета.

Исследователи предположили, что никотин влияет на работу серотонина и дофамина, а нарушение их синтеза приводит к развитию шизофрении и депрессии.