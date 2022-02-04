Ученые исследуют фрагмент античной статуи, найденный при строительстве Крымского моста

Ученые исследуют глиняную голову мужчины в натуральную величину, найденную под водой во время строительства Крымского моста. Находку отнесли к античному периоду, написал «Новый Севастополь».

Фрагмент статуи изучат исследователи из Группы нейтронного активационного анализа Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований совместно с коллегами из НИЦ «Курчатовский институт» и археологами из Института археологии РАН.

Глиняную голову нашли в 2017 году у мыса Ак-Бурун в Керченском проливе. Сейчас она находится в Керченском музее.

«Эта терракота достойна не только Керченского музея, где сейчас находится, но даже Лувра или Эрмитажа, где часто размещены римские копии с несохранившихся греческих оригиналов, в то время как крымская терракота — это несомненный подлинник», — рассказал ведущий специалист Курчатовского института Эдуард Грешников.