Крымский астроном впервые увидел межзвездную комету

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Небесное тело — второй объект межзвездного происхождения за всю историю наблюдений и первая межзвездная комета.

Сотрудник крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) увидел комету 30 августа с помощью телескопа. Небесное тело назвали C/2019 Q4 (Borisov). Открытие уже причислили к одному из крупнейших достижений в области астрономии. О межзвездной находке написали ведущие зарубежные СМИ, а несколько обсерваторий подтвердили реальность объекта.

Ядро кометы может достигать в поперечнике 10 километров. Небесное тело уникально тем, что почти не замечает гравитационного поля Солнца. Его орбита похожа на прямую, проходящую через Солнечную систему. Комета способна набирать высочайшую скорость, это значит, что она прилетела из периферии галактики.

Как предполагают астрономы, за C/2019 Q4 (Borisov) можно будет наблюдать как минимум в течение года.

В 2017 году ученые увидели астероид 1I/Оумуамуа. Он на большой скорости пролетел через Солнечную систему.