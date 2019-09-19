Крымский астроном рассказал об открытии первой межзвездной кометы

Астроном-любитель из Крыма, сотрудник астрономического научного центра открыл уникальную межзвездную комету C/2019 Q4 (Borisov) 30 августа. Это первая в истории наблюдений комета, прилетевшая из другой звездной системы.

Еще полгода назад исследователь наблюдал за небом с помощью двух небольших инструментов, которые называются GENON Max. Благодаря им он открыл семь комет. Потом Борисов променял приборы на новый телескоп, который собирал почти три года.

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«Новый инструмент показал очень хорошие характеристики, хорошее качество изображения. Полгода я наблюдал, но вот по рассветной области я впервые навелся в августе, и мне удалось обнаружить подозрительный объект», — рассказал Борисов.

Астроном снял и измерил его. Однако поначалу он сомневался в природе объекта, поэтому отправил снимки в Центр малых планет в Америку.

Оказалось, что находка астронома с полуострова — первая межзвездная комета. Ее уникальность именно в этом, а не в том, что она стала восьмой для жителя Крыма.

«Таких объектов еще никогда не было в истории человечества», — рассказал Борисов.

Он намерен наблюдать за кометой по мере ее приближения к Солнцу и удаления от него.