Наука 14 февраля 2024, 08:34 Крупнейшее вымирание в истории Земли спровоцировали вулканы — ученые ChemGeo: пермское вымирание произошло из-за разрушения атмосферы вулканами Unsplash

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Ученые из Китая выяснили причину крупнейшего вымирания в истории Земли, которое произошло в конце Пермского периода около 252 миллионов лет назад. Катастрофу спровоцировали активные вулканы. Результаты исследования опубликовал журнал Chemical Geology.

Специалисты Шаньдунского университета науки и технологий, Нанкинского университета и других научно-исследовательских учреждений Китая пришли к выводу, что слишком интенсивная вулканическая активность разрушила озоновый слой атмосферы Земли и спровоцировала экологическую катастрофу.

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Из-за повреждения атмосферы в воздух попало большое количество сероводорода, прошли кислотные дожди, снизилась концентрация кислорода в водах мирового океана. Произошло Пермское вымирание, погибли около 81% морских обитателей и 70% наземных позвоночных.

Американские ученые нашли у берегов реки Тунгуски отложения вулканических пород, которые проникли на поверхность Земли перед Пермским вымиранием. Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов исключил повторение катастрофы в ближайшие 100 лет.