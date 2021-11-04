Крупнейшая магнитная буря началась на Земле

В ночь на 4 ноября на Земле началась одна из крупнейших магнитных бурь за последние годы. По прогнозам, магнитное поле планеты будет нестабильным еще несколько дней.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН). Там подчеркнули, что магнитная буря началась неожиданно около 01:00 по московскому времени. Она стала одной из крупнейших магнитных бурь последних лет.

«Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале», — сказано в сообщении.

Ученые уточнили, что скорость солнечного ветра резко возросла с 400 до более чем 800 метров в секунду. При этом плотность межпланетной плазмы увеличилась почти в 100 раз. Причиной магнитной бури могла стать солнечная вспышка уровня М1.7, которая произошло два дня назад. К классу М относят вторые по силе вспышки — максимальные попадают в класс Х.

По данным ученых, магнитное поле Земли останется нестабильным еще не менее двух-трех суток. При этом в эти дни вряд ли будут достигнуты текущие высокие значения. Планируется, что магнитная буря завершится не позднее 15:00 по московскому времени.