Кроваво-красный рассвет и метеорный шторм придут на Землю утром 31 мая

Утром во вторник, 31 мая, жителей планеты ждет кроваво-красный восход. Это связано с тем, что Земля пройдет через обломки кометы, которая разрушилась еще 18 лет назад. На планету обрушится поток из десятков метеоритов в секунду. По словам астрономов, подобного не наблюдалось в течение нескольких столетий. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов. Максимум, по данным расчетов, придется на 06:30 по московскому времени. Также есть версия, что пика шторм достигнет к 08:00 по Москве.

Лучше всего поток будет виден в западном полушарии Земли, в Северной Америке.

Метеорный поток Тау-Геркулиды был предсказан после открытия родительской кометы — 73P/Schwassmann–Wachmann 3 (или, коротко — комета SW3). Она была обнаружена 2 мая 1930 года астрономами Швассманом и Вахманом в обсерватории Гамбурга. Период обращения кометы составил 8,5 года.

В 1995 году комета распалась на четыре крупных фрагмента, к 2006 году было зафиксировано уже более 65 фрагментов. Анализ траектории обломков и общее моделирование поведения их облака позволили ученым предсказать всплеск активности метеорного потока в 2022 и 2049 годах.