Кролики помогли найти древние артефакты на острове в Великобритании

Кролики нашли на острове Скохольм в Великобритании древние артефакты, которыми люди пользовались 3750−9000 лет назад. Об этом сообщило Good News Network.

На острове с начала пандемии живут только два человека, птицы и популяция кроликов. Благодаря этим животным и их норам смотрители острова Ричард Браун и Жизель Игл обнаружили древние артефакты — инструменты для изготовления одежды из тюленьих шкур и лодок, бронзовую монету, осколок погребальной урны. Из этого можно сделать вывод, что небольшой остров использовали для ритуальных захоронений.

Браун и Игл заметили скошенный камешек рядом с кроличьей норой, сфотографировали его и отправили снимок доктору Тоби Драйверу, эксперту по древним историческим памятникам Уэльса. Он сообщил, что камень относится к периоду позднего мезолита. Позже работники заметили глиняный осколок, который оказался частью древней погребальной урны.

До этого считалось, что остров заселили только в эпоху викингов. Однако найденные артефакты подсказывают, что это произошло гораздо раньше.

«Сейчас в Скохольме находится несколько удивительных доисторических находок. Этот остров — довольно защищенное и уединенное место, где сейчас стоит только один коттедж и маяк. Но, очевидно, что люди населяли его тысячелетиями», — отметил Тоби Драйвер.

Археологи приедут на Скохольм после снятия коронавирусных ограничений. Они изучат артефакты и попытаются найти на острове еще какие-либо свидетельства жизни древних людей, написал «Ридус».