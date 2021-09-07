Археологи провели раскопки древней крепости в Узбекистане

Археологи провели раскопки в крепости Узундара в Байсунском районе Узбекистана. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Института Археологии РАН.

По данным ученых, крепость представляла основной четырехугольник, треугольную цитадель и выносные стены с 13 прямоугольными башнями. Снаружи крепости располагалась торговая площадь с товарами для воинов гарнизона.

Археологи нашли на территории крепости множество предметов — монеты, оружие, фрагменты керамики. Это подтвердило теорию о том, что крепость была перестроили в начале III века до нашей эры и забросили во II веке до нашей эры.